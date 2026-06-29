14-летний подросток утонул в водоеме в Мордовии

28 июня 14-летний мальчик утонул в водоеме рядом с селом Мордовская Пишля.
По данному факту следственный отдел по городу Рузаевка Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия возбудил уголовное дело.
Следователь осмотрел место происшествия и не нашел признаков насильственной смерти. В настоящее время идет поиск свидетелей и очевидцев. Для установления причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.
Следственное управление напоминает родителям и законным представителям о необходимости внимательно следить за детьми и контролировать их досуг.