14-летний подросток утонул в водоеме в Мордовии

28 июня 14-летний мальчик утонул в водоеме рядом с селом Мордовская Пишля.

По данному факту следственный отдел по городу Рузаевка Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия возбудил уголовное дело.

Следователь осмотрел место происшествия и не нашел признаков насильственной смерти. В настоящее время идет поиск свидетелей и очевидцев. Для установления причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следственное управление напоминает родителям и законным представителям о необходимости внимательно следить за детьми и контролировать их досуг.