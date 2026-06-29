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НовостиОбщество29 июня 2026 9:13

В Пензенской области доступ к чистой питьевой воде получили свыше 600 сельчан

В рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в Башмаковском районе выполнен капитальный ремонт водопроводной сети села Липовка
Виктор ВИКТОРОВ

Общая протяжённость обновлённого участка инженерных коммуникаций более 2 100 метров.

В ходе капремонта установлены современные трубы с повышенной износостойкостью, проведена модернизация запорной арматуры и контрольных узлов, осуществлена проверка и восстановление колодцев и насосного оборудования, а также выполнены гидравлические испытания на герметичность и прочность системы.

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, благодаря проведенным работам доступ к чистой питьевой воде получили более 600 человек. Специалисты отмечают, что повысилась стабильность водоснабжения, улучшилось качество воды, а также снизился риск аварий и перебоев в подаче ресурса, особенно в пиковые периоды потребления.