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НовостиПроисшествия29 июня 2026 8:46

Житель Пензенской области обвиняется в краже песка на три миллиона рублей

Мужчина полностью возместил причиненный ущерб
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Жителю региона 1985 года рождения предъявлено обвинение в незаконной добыче природного песка.

По данным следствия, мужчина из Колышлейского района организовал добычу песка без соответствующих разрешений. Он нанял рабочих и арендовал технику для этого. В течение двух месяцев под его руководством песок вывозили из карьера.

Общий объём похищенного песка составил около 9 тысяч кубических метров. Ущерб от действий мужчины оценивается в три миллиона рублей.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.