Житель Пензенской области обвиняется в краже песка на три миллиона рублей

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области.
Жителю региона 1985 года рождения предъявлено обвинение в незаконной добыче природного песка.
По данным следствия, мужчина из Колышлейского района организовал добычу песка без соответствующих разрешений. Он нанял рабочих и арендовал технику для этого. В течение двух месяцев под его руководством песок вывозили из карьера.
Общий объём похищенного песка составил около 9 тысяч кубических метров. Ущерб от действий мужчины оценивается в три миллиона рублей.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается.