Владимир Вдонин получил благодарность жителей Верхнеломовского сельсовета

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

В Законодательное Собрание Пензенской области поступило письмо с благодарностью на имя заместителя главы парламентского комитета по промышленной политике Владимира Вдонина. Письмо от имени всех жителей направил Алексей Белонучкин, глава администрации Верхнеломовского сельсовета.

Белонучкин отметил, что Владимир Васильевич регулярно проводит встречи с населением и активно помогает в решении их вопросов. На встрече, состоявшейся 9 июня, Вдонин принял решение поддержать благоустройство территории библиотечно-досугового центра в селе Верхний Ломов.

В своем обращении Белонучкин попросил выразить благодарность Вдонину за помощь, оказанную сельчанам.