Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июня 2026 7:40

Владимир Вдонин получил благодарность жителей Верхнеломовского сельсовета

Парламентарий поддержал благоустройство территории библиотечно-досугового центра в селе Верхний Ломов
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

В Законодательное Собрание Пензенской области поступило письмо с благодарностью на имя заместителя главы парламентского комитета по промышленной политике Владимира Вдонина. Письмо от имени всех жителей направил Алексей Белонучкин, глава администрации Верхнеломовского сельсовета.

Белонучкин отметил, что Владимир Васильевич регулярно проводит встречи с населением и активно помогает в решении их вопросов. На встрече, состоявшейся 9 июня, Вдонин принял решение поддержать благоустройство территории библиотечно-досугового центра в селе Верхний Ломов.

В своем обращении Белонучкин попросил выразить благодарность Вдонину за помощь, оказанную сельчанам.