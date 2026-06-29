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НовостиОбщество29 июня 2026 7:26

В Пензенской области приостановлена работа Молодежного центра

Судебные приставы специализированного отделения ГМУ ФССП России приостановили эксплуатацию зрительного зала и сцены Молодежного центра в Пензенской области
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: пресс-служба ГМУ ФССП России.

Фото: пресс-служба ГМУ ФССП России.

Причиной стало выявленное техническое несоответствие систем противопожарной защиты помещения установленным нормам. Дымовые клапаны над сценой и автоматическая установка пожаротушения оказались неработоспособными.

Сотрудники спецотделения ГМУ ФССП России предупредили директора центра о возможности уголовной ответственности по статье 315 УК РФ и потребовали немедленно прекратить эксплуатацию зала до устранения нарушений. При этом деятельность творческих коллективов центра не прекратилась. Все выступления и концерты были перенесены на другие площадки города под контролем судебных приставов до исправления выявленных проблем.

Приоритет всегда отдается безопасности зрителей и участников мероприятий.