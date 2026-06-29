В Пензенской области на трассе М-5 «Урал» строят базовые станции сотовой связи

Фото: Пресс-служба Министерства цифрового развития и связи Пензенской области.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация» в Пензенской области ведётся строительство базовых станций сотовой связи вдоль федеральной трассы М-5 «Урал». Одна из них уже запущена на 521 километре в Нижнеломовском районе. Продолжаются работы в Городищенском районе на 701, 705 и 720 километрах.

По словам министра цифрового развития и связи Пензенской области Максима Изосимова, строительством занимается компания «Т2» .

Завершение работ планируется к 2030 году, когда 97% трассы М-5 будет покрыто LTE.