Инвестпроект в сфере животноводства будет реализован в Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В Москве прошла рабочая встреча губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с основателем компании «АЕОН Агро» Романом Троценко.

«АЕОН Агро» владеет группой компаний «РОСТАГРО», которая управляет более чем 200 тысячами гектаров сельскохозяйственных земель в регионе. На этих землях выращивают пшеницу, подсолнечник, сою и лён.

Компания планирует построить животноводческий комплекс на 10 тысяч голов крупного рогатого скота, а также несколько зерносушильных комплексов.

По итогам встречи губернатор подчеркнул, что правительство Пензенской области готово оказать инвестору всю необходимую поддержку.

Олег Мельниченко отметил, что развитие агропромышленного комплекса является одной из ключевых задач для региона.