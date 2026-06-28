В Мордовии инспекторы ГАИ за дежурство выявили 16 мотоциклистов, нарушивших ПДД

Так, на улице Рабочей в Саранске инспекторами ОСБ ДПС был задержан мотоцикл под управлением 16-летнего подростка, не имеющего права управления транспортными средствами.

В отношении собственника мотоцикла (дяди несовершеннолетнего) был составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления), в отношении законного представителя был составлен административный материал по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).

В отношении несовершеннолетнего водителя также собран материал и передан в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия дальнейших мер.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление мототранспортом без водительского удостоверения предусмотрен штраф в размере до 15 тысяч рублей, за отсутствие мотошлема – 1 тысяча 500 рублей.

За вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни, посредством передачи ему транспортного средства, заведомо зная, что ребенок не имеет водительского удостоверения, родителю либо иному лицу грозит уголовная ответственность. Согласно ст. 151.2 УК РФ предусмотрен штраф в размере до 80 тысяч либо лишение свободы сроком до 1 года.