В Пензе пройдут «Бурденковские чтения-2026»

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

В Пензе в честь 150-летия со дня рождения академика Н. Н. Бурденко состоится знаковое событие для медицинского сообщества — XXII Международная научно-практическая конференция «Бурденковские чтения» приурочена к двум значимым событиям: 150-летие со дня рождения выдающегося нейрохирурга, академика Н. Н. Бурденко и 180-летие со дня основания Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко, которая носит его имя с 1956 года.

«Бурденковские чтения» станут площадкой для обсуждения ключевых вызовов современного здравоохранения.

Мероприятие объединит ведущих врачей, учёных и экспертов для обсуждения передовых методик и диагностик лечения, отмечает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Программа мероприятия рассчитана на три дня: