Выпускникам пензенской гимназии №44 вручили награды

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

На праздник пришла министр образования региона Лариса Казакова, чтобы поздравить ребят с окончанием школы. Она отметила, что выпускники этого года показали высокие результаты на ЕГЭ. Четверо учащихся получили по 100 баллов, а один ученик достиг результата в 200 баллов, сдав экзамены по математике и физике.

Среди стобалльников был Денис Чебурахин, который успешно сдал ЕГЭ по химии. Он рассказал, что начал готовиться к экзамену с 10 класса, уделяя предмету минимум два часа в неделю. Его цель — стать хирургом.

Валерия Манышева, также получившая 100 баллов, отличилась на экзамене по литературе. Она призналась, что много писала сочинений и читала, поэтому результат был ожидаемым. Её мечта — стать журналистом или филологом.

Данила Бесогонов узнал о своём успехе на экзамене по информатике только в день вручения наград. Он сообщил, что дома все были очень рады за него. Его цель — стать программистом и поступить в вуз в Санкт-Петербурге.

Министр образования Пензенской области Лариса Казакова поздравила выпускников, их родителей и учителей с успешным завершением учёбы. Она пожелала ребятам не бояться трудностей и верить в себя. Казакова поблагодарила педагогов за их труд и отметила, что гимназия №44 выпустила талантливых учеников.

Директор гимназии Александр Кистанов подчеркнул, что этот выпуск является юбилейным, пятьдесят пятым по счёту. Он поблагодарил всех собравшихся за поддержку и выразил надежду на дальнейшее развитие гимназии.

Все отличники, педагоги и учащиеся трёх классов были отмечены наградами и грамотами. Выпускники исполнили несколько концертных номеров, которые украсили праздник.