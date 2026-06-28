Олег Денисов встретился с активистами «Молодой Гвардии» в Пензе

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Олег Денисов вместе с советником по молодежной политике Никитой Неуваруевым обсудил результаты областного этапа проекта «Политзавод» и регионального проекта «Школа помощника депутата». Эти инициативы реализуются при поддержке губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

На встрече градоначальник вручил сертификаты об окончании регионального этапа программы участникам. Затем они отправятся на форум «Гвардейск» в Тверскую область, где встретятся с более чем 2000 активистами из разных регионов России. Финалистов ждет возможность трудоустройства в региональных и местных органах власти.

Олег Денисов подчеркнул важность таких проектов, отметив, что они помогают создать качественный кадровый резерв и подготовить будущих лидеров для развития города и региона.

Активисты «Молодой Гвардии» интересовались вопросами образования, работы в муниципалитете, взаимодействия с жителями и развития управленческих навыков.

Градоначальник рассказал о ключевых навыках, необходимых для эффективного общения с населением, оперативного решения городских проблем и поиска компромиссов между интересами различных групп.

В конце встречи Олег Денисов выразил удовлетворение тем, что видит активную, талантливую и неравнодушную молодежь. Он выразил уверенность, что их инициативы и стремления принесут пользу городу и людям в будущем.