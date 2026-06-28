В Пензенской области за сутки потушили семь пожаров

В Пензе на проезде МОПРа полностью сгорела деревянная обшивка мансарды, а стены гаража площадью 50 квадратных метров получили повреждения. По предварительным данным, пожар возник из-за неправильного монтажа и эксплуатации электрических приборов.

В селе Батрак Каменского района на улице Совхозной произошел пожар в бревенчатом доме. Электросчетчик и участок стены площадью один квадратный метр выгорели. Причиной возгорания также, вероятно, стали нарушения в работе электрооборудования.

Пожарно-спасательные службы пять раз выезжали для тушения мусора и сухой растительности.