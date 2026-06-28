В Пензе состоялось заседание Общественного совета при УМВД России по региону

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Глава ведомства поблагодарил членов совета за активное участие и подчеркнул важность совместной работы взрослых для обеспечения безопасности детей летом. Павел Гаврилин отметил, что любые инциденты с участием несовершеннолетних указывают на недостаточное внимание со стороны взрослых.

Заместитель начальника отдела по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, подполковник полиции Татьяна Костина, представила доклад о профилактических мероприятиях в детских лагерях. На встречах с детьми обсуждаются вопросы соблюдения законодательства, юридическая ответственность за правонарушения и права несовершеннолетних.

Председатель Общественного совета при региональном УМВД России, Наталья Андреева, рассказала о предстоящих акциях, таких как «Каникулы с общественным советом», «В безопасности» и «Зарядка со стражем порядка». Она призвала членов совета принять активное участие в этих мероприятиях. Андреева также выразила благодарность коллегам и руководству Управления за успешное взаимодействие, направленное на популяризацию службы в органах внутренних дел и профилактику мошенничества.

В конце встречи участники обсудили планы на третий квартал 2026 года, которые будут реализованы в рамках работы Общественного совета.