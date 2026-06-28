Губернатор и раис Татарстана посетили спортивные состязания на Сабантуе

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и раис Республики Татарстан Рустам Минниханов посетили традиционные спортивные мероприятия Сабантуя, включая конные соревнования на ипподроме и турнир по борьбе корэш.

Всадник из Чувашии Николай Пыркин и борец из Татарстана Раиль Нургалиев стали победителями. За свои достижения они получили от организаторов автомобили в качестве призов.

Губернатор отметил зрелищность финала и поблагодарил болельщиков за поддержку. Он подчеркнул, что XVI Всероссийский сельский Сабантуй завершил программу, но дал начало развитию фестивальной площадки в Малом Труёве.

По словам губернатора, на территории будет создан ипподром, исторический парк и этническая деревня, знакомящая с бытом народов Пензенской области. Площадка будет использоваться для проведения городских и межмуниципальных мероприятий.