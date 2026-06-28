В селе Малый Труёв отпраздновали Сабантуй

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В селе Малый Труёв Кузнецкого района Пензенской области прошёл праздник плуга, известный как Сабантуй.

На торжественном открытии глава региона Олег Мельниченко отметил, что Сабантуй символизирует мирный труд и объединяет жителей России. В Пензенской области проживают представители более 100 национальностей, и проведение праздника в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным, особенно значимо.

Губернатор подчеркнул, что Сабантуй тесно связан с историей, культурой и ценностями татарского народа - а в нашем регионе их проживает около 100 тысяч человек. В 2017 году Средняя Елюзань, самое большое в Европе татарское село, уже встречала Всероссийский сельский Сабантуй. В 2026 году эстафету принял Малый Труёв, основанный около 450 лет назад.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов высоко оценил праздник и отметил, что Пензенская область и Татарстан, будучи регионами Приволжского федерального округа, всегда поддерживают друг друга. Он также подчеркнул, что Сабантуй важен не только для татарского народа, но и для всех.

Олег Мельниченко передал символ праздника – статуэтку крылатого коня Тулпар Ата – первому вице-губернатору Оренбургской области Сергею Балыкину: следующий Всероссийский сельский Сабантуй пройдет в этом регионе.