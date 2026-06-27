В Пензе прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Особое внимание в этом году на ярмарке уделялось поддержке участников специальной военной операции и их семей в вопросах трудоустройства и деловых отношений.

«В этом году ярмарка отличается особым вниманием к ветеранам спецоперации и их семьям. Мы не только помогаем им найти работу, но и информируем о доступных сервисах и преимуществах социального контракта, рассказываем истории успеха. Для удобства посетителей работает консультационная зона по принципу „единого окна“, где можно получить разъяснения от представителей органов власти», — рассказал Дмитрий Матвеев, заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Участники мероприятия могли получить юридическую консультацию по вопросам занятости, а также узнать о вакансиях для людей с инвалидностью. На площадке виртуальной реальности (VR) соискатели могли ознакомиться с профессиями ветеринара, оператора беспилотных летательных аппаратов, крановщика, токаря и комбайнера.

«Для нас очень важно, что на ярмарке уделяется большое внимание нашим ветеранам. Мы активно сотрудничаем с региональным кадровым центром, чтобы помочь им с трудоустройством и переобучением. Это наши основные приоритеты. К каждому обращению мы подходим индивидуально и будем продолжать эту работу, чтобы помочь ветеранам найти своё место в жизни», — подчеркнула Ольга Клейменова, руководитель регионального отделения Фонда «Защитники Отечества».

Для подростков на ярмарке прошёл мастер-класс «Профессии будущего», а для самых маленьких участников мероприятия были организованы интерактивные чтения о различных профессиях.