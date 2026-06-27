Пензенская санавиация оказала экстренную помощь беременной женщине

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Благодаря реализации федерального проекта «Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в пятницу, 26 июня, «воздушная скорая» Пензенской областной станции скорой помощи совершила экстренный вылет.

Цель — спасение будущей мамы, которой требовалась срочная помощь в перинатальном центре Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко.

В полете состояние женщины контролировала врач анестезиолог-реаниматолог Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Яна Алейник. Ее профессионализм обеспечил безопасную транспортировку будущей мамы и малыша.

«Транспортировка беременных пациенток всегда сопряжена с особой ответственностью. На борту вертолета мы должны обеспечивать стабильность состояния не только будущей мамы, но и малыша. Полет прошел в штатном режиме, состояние пациентки оставалось под полным контролем, и мы смогли вовремя передать её специалистам перинатального центра», — говорит Яна Алейник.

Напомним, реализации федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», санитарная авиация обеспечивает оперативную эвакуацию тяжелых пациентов, особенно из удаленных районов.