Житель Пензы стал жертвой интернет-мошенников

В отдел полиции № 3 УМВД России по Пензе обратился молодой человек 2004 года рождения, который заявил о мошенничестве. По словам заявителя, он наткнулся в интернете на объявление о предоставлении интим-услуг и связался с девушкой по указанному номеру телефона. Она предложила встретиться, и молодой человек согласился.

Приехав на встречу, заявитель снова связался с девушкой, которая сообщила, что для оплаты услуг необходимо перевести деньги на её банковский счет. Молодой человек перевел 9 300 рублей, после чего девушка потребовала доплатить еще 5 800 рублей. Однако у заявителя не оказалось такой суммы, и он отказался от дальнейших платежей.

Заподозрив обман, молодой человек попросил девушку вернуть ему переведенные деньги, но она не ответила. Вскоре после этого ему позвонил неизвестный мужчина, который угрожал физической расправой и требовал выплатить неустойку в размере 2 500 рублей. Под угрозой насилия молодой человек перевел оставшиеся деньги. Общий ущерб составил около 12 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ «Вымогательство». Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.