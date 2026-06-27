Верховный муфтий России посетил XVI Всероссийский сельский Сабантуй

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В селе Малый Труёв проходит XVI Всероссийский сельский Сабантуй, который посетил Верховный муфтий России Талгат Таджуддин. На встрече с главой региона Олегом Мельниченко и главой Татарстана Рустамом Миннихановым он подчеркнул важность всестороннего развития молодежи с сохранением при этом культурных и религиозных традиций.

Главы Пензенской области и Татарстана провели встречу с Талгатом Таджуддином на строительной площадке общественно-культурного комплекса, включающего Соборную мечеть и два здания для религиозных, торжественных и образовательных мероприятий.

Губернатор Пензенской области сообщил, что территория, где возводятся культурно-просветительский центр и Соборная мечеть, будет преобразована в исторический парк «Труёв». По его словам, создана инфраструктура, которую планируется развивать, и планируется организовать фестивальные площадки для привлечения большего числа гостей в Пензенскую область.