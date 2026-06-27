Олег Мельниченко и Рустам Минниханов почтили память жителей Малого Труёва

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Главы субъектов Российской Федерации и председатель Всемирного конгресса татар приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню в парке Победы села Малый Труёв, почтив память погибших в Великой Отечественной войне.

В ближайшее время в Малом Труёве планируется установить новый мемориал, посвященный Мусе Джалилю – выдающемуся сыну татарского народа, Герою Советского Союза, поэту, журналисту и военному корреспонденту, который погиб в 1944 году от рук фашистских преступников.

Кроме того, губернатор Олег Мельниченко, Рустам Минниханов и Василь Шайхразиев посетили местную школу и физкультурно-оздоровительный комплекс «Батыр», где встретились с педагогами и тренерами.