Олег Денисов поблагодарил волонтеров за вклад в развитие городской среды

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Эти добровольцы активно помогали жителям Пензы, предоставляя информацию и консультации по выбору объектов для благоустройства в 2027 году.

Олег Денисов, глава города, выразил благодарность самым активным участникам «Движения Первых». Также глава города вручил благодарственное письмо молодой артистке, которая своими выступлениями на городских мероприятиях приносит радость жителям Пензы.

Напомним, что в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства в Пензе участвовали 11 различных зон. Победителем стало голосование за сквер Дружбы, который в следующем году претерпит значительные изменения. Муниципалитет готов учитывать мнение горожан при разработке концепции благоустройства. Все предложения можно оставить на официальном сайте.

Отбор объектов проходил в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». В Пензенской области реализация программы осуществляется при поддержке губернатора Олега Мельниченко.