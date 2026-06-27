Олег Денисов проверил благоустройство после вскрышных работ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

На улице Огородной были обнаружены провалы на колодцах, представляющие опасность для дорожного движения. Денисов поручил ресурсоснабжающим организациям немедленно устранить эти недостатки.

На улицах Кулакова и проспекте Победы были выявлены нарушения правил благоустройства: ограждения были установлены неправильно. На улице Лозицкой подрядчик оставил после себя мусор и строительные материалы. Денисов подчеркнул важность соблюдения санитарных норм.

Особое внимание глава города уделил восстановлению газонов. Он отметил, что после завершения работ по вскрытию необходимо сразу завезти чернозем и засеять траву.

На улицах, где работы уже завершены, были отмечены хорошие примеры. На улице Герцена подрядчик проявил высокий уровень культуры при проведении вскрышных работ.

Кроме того, Денисов проверил ход капитального ремонта подземного пешеходного перехода на проспекте Победы и выразил удовлетворение качеством работы подрядчика.