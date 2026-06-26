Пензенская команда выиграла 10 медалей на соревнованиях ПФО «Школа безопасности»

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

В состязаниях, продолжавшихся семь дней, участвовали 26 команд из 14 субъектов ПФО

Сборная Пензенской области, представлявшая Многофункциональный туристско-спортивный центр имени Т.Т. Мартыненко, продемонстрировала высокий уровень подготовки, заняв третье место в младшей возрастной категории и пятое — в старшей. В общей сложности у пензенцев 10 медалей — как командных, так и личных.

Директор центра Павел Зелепугин подчеркнул, что «Школа безопасности» направлена на популяризацию основ безопасности и здорового образа жизни. Участники проходят испытания, которые проверяют их физическую форму, командный дух, навыки личной и общественной безопасности, умение оказывать первую помощь и действовать в чрезвычайных ситуациях.

Эти соревнования проводятся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», цель которого — поддержка и развитие молодёжи, раскрытие их талантов и воспитание патриотизма. «Школа безопасности» помогает участникам развивать практические навыки, такие как поисково-спасательные работы, преодоление полосы препятствий и принятие решений в сложных условиях.