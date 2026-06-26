В Саранске суд рассмотрит дело убийцы двоих мужчин

По данным следствия, в ночь на 17 ноября 2025 года в Саранске на почве ранее возникшего конфликта обвиняемый нанес удары ножом троим потерпевшим, находившимся в соседней с ним комнате общежития.

От полученных ран мужчины скончались, а женщина осталась жива благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

По ходатайству следователя судом подозреваемый был заключен под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.