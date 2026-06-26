В нужде пензячка нашла деньги в доме бывшего супруга, открыв дверь ключом

Сотрудники уголовного розыска установили злоумышленницу. Ею оказалась бывшая супруга заявителя 1989 года рождения. Полицейские выяснили, что женщина, остро нуждаясь в денежных средствах, беспрепятственно проникла в квартиру к бывшему супругу, используя имевшиеся у нее ключи.

Она обследовала помещение. Разочарованная в поисках, взяла подушку с дивана и обнаружила внутри 30 000 рублей. Злоумышленница забрала накопления бывшего супруга и скрылась. 15 тысяч она потратила на личные нужды, а оставшуюся часть у нее изъяли полицейские.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.