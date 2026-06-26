Пензенец Мирослав Киселев завоевал третье золото первенства Европы по прыжкам в воду

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

В предыдущие соревновательные дни в Будапеште воспитанник пензенской СШОР водных видов спорта Мирослав уже успел завоевать две золотые и одну бронзовую медали, напоминает пресс-служба регионального Минспорта.

Также в прыжках с метрового трамплина успешно выступила ещё одна представительница Пензенской области — Маргарита Кувшинова. Она вошла в пятёрку лучших. Тренеры спортсменов — Александр Борисов и Татьяна Лукаш.

Ребята, гордимся вами!