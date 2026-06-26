В рамках Сабантуя в Пензенской области пройдут спортивные состязания и скачки

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

27 июня в селе Малый Труев Кузнецкого района Пензенской области пройдет XVI Всероссийский сельский Сабантуй. В рамках этого мероприятия состоятся соревнования по национальным и игровым видам спорта.

На площадку выйдут сильнейшие спортсмены страны - всего более 750 человек из разных регионов России. Они продемонстрируют свою силу, ловкость и мастерство в различных дисциплинах.

Программа соревнований включает армрестлинг, мас-рестлинг, перетягивание каната, пляжный волейбол и гиревой спорт.

Особое внимание будет уделено борьбе корэш — традиционному национальному виду спорта, который является важной частью Сабантуя. Поединки лучших батыров станут одним из самых зрелищных моментов праздника.

Кульминацией Сабантуя, как и в предыдущие годы, станут конные скачки. В шести заездах участники будут бороться за ценные призы, демонстрируя свою подготовку и мастерство верховой езды.