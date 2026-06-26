Строительный надзор ведется на 216 объектах в Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

На заседании правительства Пензенской области обсудили вопросы регионального государственного строительного надзора. Губернатор Олег Мельниченко отметил, что цифровизация этой сферы является одним из ключевых приоритетов.

По данным на 1 июня 2026 года, строительный надзор ведется на 216 объектах, включая 113 многоквартирных домов, 4 социально значимых объекта, финансируемых из бюджета, 6 автомобильных мостов, дорог и железнодорожных путей, а также 93 объекта промышленного и непроизводственного назначения.

Министр градостроительства и архитектуры региона Александр Итальянцев сообщил, что с 2025 года было проведено более 220 внеплановых проверок, в результате которых выявлено 35 нарушений. В отношении юридических и должностных лиц возбуждено 33 административных дела, вынесено 15 предупреждений и наложено 18 штрафов на сумму более 700 тысяч рублей. Также выдано 79 заключений о соответствии построенных объектов проектной документации.

Все надзорные дела и заявления, поданные через портал Госуслуг и в рамках досудебного обжалования, обрабатываются в ФГИС ПГС – федеральной государственной информационной системе предоставления государственных и муниципальных услуг.

Олег Мельниченко подчеркнул важность цифровизации государственного управления и надзорной деятельности как одного из главных направлений работы.