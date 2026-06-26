Завершается реконструкция водопровода на улице Ново-Гражданской

«Горводоканал» завершил прокладку водопровода на улице Ново-Гражданская, протяжённость которого составляет 205 метров, а диаметр — 110 мм. Сейчас подрядчик завершает подключение абонентов. Специалисты также начали установку водозаборных колонок и колодцев, после чего планируется благоустройство территории.

Реконструкция водопровода на Ново-Гражданской повысит надёжность водоснабжения для жителей подключённых домов. Новая полимерная труба из полиэтилена низкого давления (ПНД) устойчива к коррозии, что гарантирует её долговечность и бесперебойную работу. Это исключит аварии и разрывы на участке, обеспечивая комфорт для жителей. Срок службы новой сети составит минимум 40 лет без капитального ремонта.