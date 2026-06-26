Олег Денисов проверил благоустройство городских территорий

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

В маршрут вошли улицы Красная, Карла Маркса, Кирова, Суворова, Бутузова, а также проспект Строителей.

Денисов отметил, что ежедневные проверки по благоустройству приносят положительные результаты. Управляющие компании и бизнес активно включились в работу, что привело к улучшению состояния дворов, газонов и уменьшению несанкционированной рекламы. Однако остаются некоторые недочеты, требующие внимания.

Градоначальник оценил состояние объектов строительства и обратил внимание на чистоту прилегающих территорий и состояние ограждений, которые не всегда выглядят аккуратно. Он напомнил застройщикам о необходимости постоянной работы мойки колес и рекомендовал не экономить на электричестве.

Денисов также поручил владельцам торговых центров следить за высотой травы, чтобы она не превышала 10 сантиметров, и призвал ответственных лиц обратить внимание на состояние ограждений у парковок и входных групп небольших магазинов на первых этажах жилых домов.

- Все детали важны, они формируют облик города. Работаем над каждым замечанием, – подытожил глава Пензы.