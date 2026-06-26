В Пензенской области подвели итоги регионального этапа игры «Семейная зарница – 2026»

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

Игра направлена на укрепление семейных ценностей, воспитание патриотизма и объединение поколений вокруг любви к Родине, уважения к истории и взаимоподдержки.

Программа включала прохождение контрольных точек, интеллектуальные задания, спортивные и военно-прикладные эстафеты. Участники проявили командный дух и взаимовыручку.

Итоги конкурса: 1 место – семья Лапшиных (г. Пенза); 2 место – семья Каняшкиных (Шемышейский район); 3 место – семья Ремезовых (Бессоновский район).

Семья Лапшиных, занявшая первое место, будет представлять Пензенскую область на федеральном этапе в Волгограде.

Всероссийская игра «Семейная зарница» организована в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства обороны РФ, Федерального агентства по делам молодежи, фонда «Защитники Отечества» и движения «Юнармия».