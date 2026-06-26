Пензенец задержан по подозрению в распространении порнографии

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, был выявлен гражданин, который распространял порнографические материалы через интернет.

Проверка подтвердила, что молодой человек создал канал в социальной сети для рассылки таких изображений. Он также предлагал другим пользователям возможность просмотра и загрузки материалов за плату.

Подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался житель Пензенской области 2005 года рождения. В ходе допроса он признался в содеянном, объяснив свои действия желанием получить финансовую выгоду.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 242 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет.