Свыше семи тысяч электронных трудовых книжек зарегистрировано в Пензенской области с начала года

С начала года Отделение Социального фонда России по Пензенской области оформило более 7 тысяч электронных трудовых книжек.

Переход на электронную трудовую книжку осуществляется добровольно после подачи соответствующего заявления работодателю. Для тех, кто впервые устроился на работу с 2021 года, сведения автоматически формируются в электронном виде.

Основное преимущество электронной трудовой книжки — это удобство и быстрый доступ к информации о трудовой деятельности. Эти данные можно просмотреть на портале Госуслуг в любое время. Обладатели электронной трудовой книжки могут отслеживать изменения, вносимые в нее, и при необходимости обращаться к работодателю для их корректировки. Сведения о кадровых изменениях отражаются в электронной книжке в течение нескольких дней после их передачи работодателем в Отделение СФР.

Электронная трудовая книжка содержит почти все те же сведения, что и бумажная. В нее включаются данные о работнике, включая СНИЛС, место работы, информация о приеме и увольнении, приостановлении и возобновлении трудового договора, переводе на другую должность, структурном подразделении, квалификации, специальности, профессии, виде выполняемой работы, а также причинах прекращения трудового договора.

При необходимости данные из электронной трудовой книжки можно получить на бумаге в клиентских службах Отделения СФР и в МФЦ. Специалисты заверят их подписью и печатью.