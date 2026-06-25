В Мордовии завершено расследование дела о гибели девушки на футбольной площадке

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ.

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении начальника детского лагеря в селе Сивинь Краснослободского района. Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

По информации следствия, обвиняемый без разрешения на земельный участок организовал футбольную площадку для общего пользования. В июне 2025 года 16-летняя девушка получила травмы, когда конструкция ворот упала на нее. Несовершеннолетнюю госпитализировали, но она скончалась от полученных повреждений.

Следствие собрало достаточно доказательств, и уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.