Пензенскому планетарию исполнилось 98 лет

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Пензенский планетарий отметил свой 98-й день рождения, организовав праздничное мероприятие для школьников из гимназии № 53. В рамках торжества для гостей была подготовлена насыщенная программа, начавшаяся с танцевального флешмоба на площади перед планетарием. Затем дети приняли участие в соревнованиях с роботами, устроенных командой IT-куб.

После интерактивной части ребята отправились на экскурсию «Вверху горит одна звезда», вдохновленную космической тематикой произведений Михаила Юрьевича Лермонтова. Посещение музея оставило у юных зрителей яркие впечатления.

В коллекции планетария можно увидеть уникальные экспонаты, такие как Сихотэ-Алинский метеорит, старые астрономические инструменты, включая астролябию и квадрант, а также единственную в России копию глобуса Улугбека, оригинал которого находится в Англии. В залах установлено множество интерактивных приборов, таких как маятник Фуко, демонстрирующий вращение Земли, теллурий, показывающий движение планет, и магнитный глобус, знакомящий с магнитным полем планеты.

Особое внимание гостей привлек зал космонавтики, где представлены подлинные макеты первых спутников, орбитальных станций «Мир», «Салют 6», модуля «Квант», фрагменты ракет-носителей и личные вещи космонавтов. Кульминацией мероприятия стала программа в Звёздном зале имени В. И. Пацаева, где современное оборудование, приобретенное в рамках национального проекта «Культура», позволило продемонстрировать небо с невероятной точностью. Оптико-механический проектор Zeiss ZKP 4 показал семь тысяч звезд на куполе диаметром 10 метров через отдельные световодные волокна, а система цифровой проекции Velvet создала эффект полного погружения.

Пензенский планетарий продолжает развиваться, успешно сочетая традиции с новейшими технологиями.