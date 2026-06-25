Пензенская область лидирует в ПФО по инвестициям в растениеводство

В настоящее время в округе реализуется не менее девяти крупных проектов в области растениеводства и сопутствующей аграрной инфраструктуры, которые до 2028 года получат финансирование в размере почти 3,5 миллиарда рублей.

Пензенская область занимает одно из первых мест среди регионов ПФО по объёмам инвестиций в растениеводство и находится на втором месте в округе по этому показателю. Вложения в отрасль превышают полмиллиарда рублей, большая часть которых направлена на проекты по выращиванию фруктов и ягод с прогнозируемым годовым объёмом производства в 7 тысяч тонн.

Саратовской области принадлежит лидерство в ПФО по объёмам инвестиций в растениеводство. В пятёрку лидеров также входят Республика Мордовия, Республика Марий Эл и Чувашская Республика.

Представители финансовой организации подчеркнули, что инвестиции в селекцию, технологии и инфраструктуру являются ключевым фактором конкурентоспособности ПФО, создавая прочную основу для переработки и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Ожидается, что новые производственные мощности в рамках этих проектов обеспечат около 26 тысяч тонн продукции и переработки сельскохозяйственного сырья ежегодно.