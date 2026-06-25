Пензенская область развивает сеть электрозарядных станций

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За два года число зарядных станций в регионе увеличилось с одной до 23. Каждая из них имеет мощность от 149 кВт, что позволяет зарядить электромобиль за 20–40 минут.

Зарядные станции расположены в Пензе, Кузнецком, Мокшанском, Каменском, Сердобском, Нижнеломовском, Белинском и Городищенском районах. В 2025 году были открыты ещё пять станций, а в начале 2026 года введены в эксплуатацию новые объекты в Пензе, Белинском, Мокшане, Кузнецке и Сердобске. На текущий год планируется установить около десяти дополнительных станций.

Увеличение количества зарядных станций соответствует росту спроса на электромобили. По данным УГИБДД, на 1 января 2026 года в Пензенской области зарегистрировано 1484 электромобиля, что почти в шесть раз больше по сравнению с данными двухлетней давности.

Для владельцев электромобилей в регионе действует льгота в виде освобождения от уплаты транспортного налога. Некоторые зарядные станции также включены в «белый список», что позволяет водителям заряжать свои автомобили даже без доступа к интернету.