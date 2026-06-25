Мордовия входит в ТОП-10 инвестиционно привлекательных регионов

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

Глава Мордовии Артём Здунов отметил, что отношения с РСПП основаны на сотрудничестве и что объединение включает в себя более 35 тысяч работников.

Здунов подчеркнул, что в этом году РСПП исполняется 20 лет, и за это время регион добился значительного прогресса в промышленном развитии. Он также отметил, что Мордовия активно работает с крупными корпорациями и наращивает экспорт продукции. Благодаря этому республика входит в десятку самых привлекательных для инвестиций регионов России.

Глава региона призвал участников Союза промышленников и предпринимателей совместно определить направления дальнейшего развития. Он также поручил РСПП принять участие в распространении успешных практик в области инноваций и предложить пути развития выставочно-ярмарочного комплекса, возвращённого в собственность республики.

Здунов обратил внимание на необходимость увеличения экспорта продукции и подготовки специалистов для предприятий региона. Он поблагодарил участников за сотрудничество и отметил важность сохранения доверительных отношений между бизнесом и властью.

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Мытенков отметил, что успехи Мордовии стали возможны благодаря совместной работе команды региона и бизнеса. Он также поблагодарил главу республики за участие в мероприятии.

Председатель регионального объединения работодателей Виктор Бирюков подчеркнул, что инвестиционный климат и взаимодействие бизнеса с властью являются ключевыми факторами успеха. Он выразил уверенность в том, что Мордовия будет процветать, несмотря на текущие вызовы.

Исполнительный директор РСПП РМ Алексей Захаров представил отчёт о деятельности палаты за прошедший год, отметив положительную динамику в развитии промышленности и предпринимательства. Министр экономики Иван Горин доложил о состоянии экономики региона и возможных путях её улучшения. Министр сельского хозяйства Виталий Платонов рассказал о потенциальных точках роста в аграрном секторе.

В завершение собрания состоялась церемония награждения.