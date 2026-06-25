Чемпионат России по боксу состоится в Мордовии

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

С 25 августа по 5 сентября в Саранске при поддержке Федерации бокса России пройдет чемпионат России по боксу среди мужчин.

Глава Мордовии Артём Здунов подчеркнул важность проведения чемпионата, отметив, что это событие требует качественной подготовки и концентрации усилий. Он также выразил уверенность, что чемпионат станет праздником для жителей города и популяризирует здоровый образ жизни.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин поблагодарил Главу Мордовии и Председателя Правительства РМ за поддержку развития бокса в регионе. Он отметил, что чемпионат станет значимым событием для всех участников и зрителей.

Министр спорта Мордовии Никита Ларьков представил доклад о ходе подготовки к чемпионату. Он подчеркнул, что это одно из главных спортивных мероприятий года и ожидается приезд не менее полутора тысяч гостей.

На заседании были подписаны два важных соглашения: о сотрудничестве между Республикой Мордовия и Федерацией бокса России, а также об организации чемпионата.

Артём Здунов отметил, что проведение чемпионата станет важным шагом в развитии бокса в республике и привлечет молодых спортсменов. Он также выразил надежду, что Саранск станет надежной площадкой для проведения крупных спортивных мероприятий.

Александр Беспутин подчеркнул, что проведение чемпионата в Саранске является результатом большой работы и выразил уверенность в высоком уровне организации мероприятия.