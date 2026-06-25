Космическому залу Пензенского планетария присвоят имя Александра Самокутяева

В Пензе планируют присвоить Космическому залу планетария имя летчика-космонавта Александра Самокутяева. С таким предложением выступили участники проекта «Серебряная Пенза».

Губернатор Олег Мельниченко одобрил инициативу. Он заявил, что также будет расширена и экспозиция, посвященная пензенскому космонавту.

Кроме того, Александр Самокутяев будет удостоен звания почетного гражданина Пензенской области. Вопрос будет рассмотрен на сессии Законодательного собрания в декабре.

Александр Самокутяев, Герой России и депутат Государственной думы, скончался 17 июня на 57-м году жизни.

Первый полет в космос Самокутяев совершил в 2011 году, командуя кораблем «Союз ТМА-21» под позывным «Тарханы». В 2014 году он провел более 10 часов в открытом космосе.

В честь этого выдающегося человека уже названа городская школа №56.