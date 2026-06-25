В Пензенской области перед судом предстанет охотник, выстреливший в подростка

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области.

В Городищенском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 56-летнего жителя Городище в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Как отмечает пресс-служба ведомства, по данным следствия, 10 апреля 2026 года обвиняемый вместе с приятелем и его 14-летним родственником находились на охоте в лесном массиве на территории Городищенского района.

В результате неосторожного обращения с заряженным охотничьим ружьем обвиняемый, вставляя дополнительные патроны в патронташ, пытаясь удержать падающее из его рук оружие, произвел выстрел в находившегося рядом подростка.

От полученного ранения несовершеннолетний потерпевший скончался в больнице.

Вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.