Итоги голосования по выбору объектов для благоустройства подвели в Пензенской области

Завершилось VI Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В голосовании приняли участие более 15,8 миллионов граждан России.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выразил благодарность жителям за активное участие. Он отметил, что 106 592 пензенца высказали свои предпочтения относительно благоустройства общественных пространств на следующий год.

Значительный вклад в проведение голосования внесли волонтеры. Благодаря их помощи, 43 609 жителей области смогли принять участие в голосовании. В этом году на выбор были предложены 95 общественных территорий в 28 муниципалитетах региона.

Победителями голосования стали следующие объекты:

Пенза - сквер Дружбы;

Заречный - участок около департамента образования на улице Строителей;

Кузнецк - создание детской игровой и спортивной площадок на пересечении улиц Мичурина и Ленина, а также обустройство пешеходной зоны на улице Ленина;

Каменка - благоустройство центральной части города;

Нижний Ломов - «Юбилейная арка»;

Никольск - сквер у школы искусств;

Сердобск - пешеходная зона на улице М; Горького;

Городище - стадион «Юность»;

Спасск - Советская площадь;

Засечный сельсовет - «Засечный парк»;

Русско -Камешкирский сельсовет - территория источника «Белый ключ»;

Колышлей - площадь Комарова;

Башмаково - обустройство пешеходной зоны от улицы Строителей до улицы Ф; Ярцева;

Беково - обустройство тротуара на улице Еланка;

Земетчино - капремонт тротуара на улице Лермонтова;

Исса - обустройство тротуара на улице Лебедева;

Белинский - обустройство тротуара по улице Рабочей;

Лопатино - территория у Дома культуры;

Лунино - сквер у библиотечно -досугового центра;

Малая Сердоба - привокзальная площадь;

Мокшан - площадь «Мокшан; История рядом»;

Наровчат - территория памятника участникам СВО;

Неверкино - территория перед участковой больницей;

Пачелма - общественная территория на улице Славы;

Сосновоборск - сквер «80 -летие Сосновоборского района»;

Тамала - обустройство спортплощадки на улице Заводской;

Шемышейка - парк у здания музыкальной школы на улице Горького;

Вадинск - благоустройство общественной территории на улице Школьной.

Все работы по этим проектам планируется завершить в 2027 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».