Пензенцы завоевали награды на первенстве Европы по прыжкам в воду

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

В Будапеште продолжается первенство Европы по прыжкам в воду. В составе юниорской сборной России выступают 16 спортсменов, четверо из которых представляют Пензенскую область. Все они воспитанники пензенской СШОР водных видов спорта.

Мирослав Киселев и Кирилл Белавин победили соперников в синхронных прыжках с вышки.

Мирослав Киселев также завоевал бронзовую медаль на метровом трамплине. Маргарита Кувшинова заняла четвёртое место в прыжках с трёхметрового трамплина.

Тренируют наших спортсменов Татьяна Лукаш и Александр Борисов.

Напомним, что накануне Мирослав Киселев также выиграл золотую медаль в смешанных командных соревнованиях. На высшую ступень пьедестала почета в Будапеште вместе с ним поднялись товарищи по команде — Надежда Трифонова, Александра Кедрина, Илья Надеев, отмечает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Очень важно, что на этих состязаниях российские спортсмены выступали с флагом и гимном родной страны.

Мы гордимся вами, ребята! И желаем новых ярких побед!