В Пензе обманутый мошенниками сын погибшего на СВО перевел злоумышленникам семь миллионов

По информации пресс-службы регионального УМВД, заявитель пояснил, что перевел мошенникам денежные средства, полученные после гибели своего отца в зоне СВО.

По словам молодого человека, злоумышленники под предлогом получения социальной выплаты за погибшего родственника заставили перевести данную сумму.

Кроме того, по указанию этих же лиц пензенец сфотографировал могилы недавно захороненных бойцов и отправил фото неизвестным.

По предположению полицейских, персональные данные погибших могут использоваться злоумышленниками.

Уважаемые граждане!

Если вам поступают звонки от неизвестных лиц с предложениями о компенсациях за погибших в зоне СВО родственников, не верьте им — это мошенники. Сразу же прекращайте с ними разговор и сообщите об этом в полицию.