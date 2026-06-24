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НовостиПроисшествия24 июня 2026 14:07

В Пензе обманутый мошенниками сын погибшего на СВО перевел злоумышленникам семь миллионов

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Пензе обратился пензенец 2007 года рождения
Виктор ВИКТОРОВ

По информации пресс-службы регионального УМВД, заявитель пояснил, что перевел мошенникам денежные средства, полученные после гибели своего отца в зоне СВО.

По словам молодого человека, злоумышленники под предлогом получения социальной выплаты за погибшего родственника заставили перевести данную сумму.

Кроме того, по указанию этих же лиц пензенец сфотографировал могилы недавно захороненных бойцов и отправил фото неизвестным.

По предположению полицейских, персональные данные погибших могут использоваться злоумышленниками.

Уважаемые граждане!

Если вам поступают звонки от неизвестных лиц с предложениями о компенсациях за погибших в зоне СВО родственников, не верьте им — это мошенники. Сразу же прекращайте с ними разговор и сообщите об этом в полицию.