Билайн прокачал сеть 4G для сельчан и дачников Пензенской области

Источник: пресс-служба Билайна.

Это – результат запуска новых базовых станций, а также модернизации уже существующих телеком-объектов, которую инженеры компании проводили в течение последних месяцев. В общей сложности технические работы охватили 11 районов области. А именно:

Белинский район – Городок, Кукарки, Линевка, Ульяновка; Бековский район – Сахзавод; Бессоновский район – Чемодановка; Городищенский район – Юлово; Колышлейский район – Красная Горка, Любовка, Старая Потловка, Чеботаевка; Кузнецкий район – Каменка; Лопатинский район – Пылково; Мокшанский район – Подгорное; Нижнеломовский район – Вирга; Пензенский район – Ленино, ж/д станция Леонидовка, Центральная усадьба совхоза «Серп и Молот»; Тамалинский район – Волчий Враг.

Благодаря обновлению инфраструктуры сегодня жители этих сел и деревень, а также приезжающие дачники могут комфортно использовать все преимущества быстрого мобильного интернета: поддерживать связь с близкими через телефонные разговоры в режиме VoLTE***, обмениваться сообщениями в мессенджерах и устраивать групповые видеозвонки, отправлять запросы нейросетям, заказывать товары на маркетплейсах с доставкой в местный пункт выдачи и др.

Между тем, связь оператора стала надежнее и на территории уникального природного памятника «Ардымский шихан», расположенного недалеко от поселка Ленино в Пензенском районе.

Теперь клиенты Билайна, отправившиеся «покорять» этот живописный холм, могут сделать это вместе со скоростным 4G: проложить самый оптимальный маршрут до точки назначения через навигационные сервисы, поделиться фотографиями и видеокружочками с высоты шихана, проверить погоду онлайн и т.д.

«В разгар дачного сезона горожане массово перемещаются в районы области, и жизнь в селах и деревнях начинает бить ключом. А вместе с этим в них растет и нагрузка на сети операторов. Поэтому мы заранее подготовили нашу инфраструктуру к такой миграции трафика, увеличив охват и мощности сети 4G даже в отдаленных уголках региона. Это позволяет нашим клиентам оставаться в цифровой повестке и активно использовать мобильные приложения так же свободно, как и в крупных городах», – отмечает директор Пензенского отделения Билайна Антон Тайдонов.

*4G – 4 Джи – четвертое поколение мобильной связи.

**LTE – Long-Term Evolution – долговременное развитие (англ.)

***VoLTE – Voice over LTE – голос через LTE (англ.). Подробнее на beeline.ru.

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