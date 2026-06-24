Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июня 2026 13:26

Владимир Фомин принял участие в защите выпускных квалификационных работ будущих юристов

Уполномоченный по правам человека в Пензенской области подчеркнул важность взаимодействия с высшими образовательными учреждениями для правового просвещения и подготовки кадров
Анна ЧЕРНАЯ

В частности, он отметил свою работу в качестве члена государственной экзаменационной комиссии в Юридическом институте Пензенского государственного университета.

По словам Фомина, участие в защите выпускных квалификационных работ и сдаче государственных экзаменов позволяет оценить не только теоретические знания студентов, но и их способность применять правовые нормы на практике, особенно в контексте защиты прав и свобод граждан. Этот формат, по мнению омбудсмена, наглядно демонстрирует студентам, что право является не просто набором правил, а инструментом обеспечения справедливости, и подчеркивает ответственность юристов за его грамотное использование в интересах общества.

Владимир Фомин также отметил высокий уровень подготовки студентов Юридического института. Все выпускники успешно защитили свои квалификационные работы, продемонстрировав глубокие теоретические знания, умение применять правовые нормы на практике и готовность решать актуальные задачи в области права.