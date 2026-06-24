Воронежец задержан за причастность к обману пензенской пенсионерки

Мошенники выманили у женщины 18 миллионов рублей

В Пензе сотрудники полиции задержали 45-летнего жителя Воронежа по подозрению в соучастии в мошенничестве, в результате которого 71-летняя женщина потеряла более 18 миллионов рублей.

Злоумышленники, в интересах которых действовал задержанный, использовали стандартную схему обмана: они представились сотрудниками Росфинмониторинга и убедили пенсионерку в компрометации её персональных данных. Женщине сообщили, что для предотвращения кражи денег необходимо перевести все наличные на «безопасный счёт».

В течение двух месяцев пенсионерка переводила свои сбережения через банкомат, а также передала два миллиона рублей курьеру, который прибыл к ней домой. Для подтверждения личности курьера они обменялись кодовым словом «шашлык», заранее переданным мошенниками.

После осознания обмана пенсионерка обратилась в полицию, и было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в Воронеже.

На допросе задержанный признался, что искал дополнительный заработок и откликнулся на вакансию курьера в интернете. Полученные от пенсионерки деньги он перевёл другим участникам преступной группы. В настоящее время он находится под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ведётся поиск остальных участников схемы.