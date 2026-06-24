Владимир Вдонин провел прием граждан

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Пензенской области по промышленной политике, генеральный директор компании «Маяк-Техноцелл» Владимир Вдонин встретился с жителями региона для обсуждения их насущных проблем.

Жители обратились к депутату с вопросами о сроках и порядке газификации их садовых некоммерческих товариществ, а также о проблемах пенсионного обеспечения.

Вдонин внимательно изучил поступившие обращения и провел консультации со специалистами соответствующих ведомств. Он предоставил заявителям разъяснения по правовым и организационным вопросам.