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НовостиОбщество24 июня 2026 10:50

Владимир Вдонин провел прием граждан

Встреча прошла в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Пензенской области по промышленной политике, генеральный директор компании «Маяк-Техноцелл» Владимир Вдонин встретился с жителями региона для обсуждения их насущных проблем.

Жители обратились к депутату с вопросами о сроках и порядке газификации их садовых некоммерческих товариществ, а также о проблемах пенсионного обеспечения.

Вдонин внимательно изучил поступившие обращения и провел консультации со специалистами соответствующих ведомств. Он предоставил заявителям разъяснения по правовым и организационным вопросам.