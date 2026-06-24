В Мордовии временно ограничили продажу топлива на АЗС

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

По решению Оперативного штаба Республики Мордовия для регулирования ситуации на топливном рынке и равномерного распределения топлива среди жителей региона на автозаправочных станциях Мордовии вводятся следующие меры:

- запрет на отпуск топлива в любые емкости, кроме автомобильных баков;

- временное ограничение на отпуск топлива для одного автомобиля: до 30 литров бензина (АИ-92 и АИ-95), до 60 литров дизельного топлива для легковых автомобилей и до 300 литров дизельного топлива для грузовых автомобилей.

Эти ограничения не касаются транспортных средств экстренных и коммунальных служб, а также общественного транспорта.