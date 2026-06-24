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НовостиОбщество24 июня 2026 11:56

Минздрав Пензенской области предупредил о новом виде мошенничества

В регионе зафиксированы случаи распространения поддельных сообщений от имени поликлиник и других медицинских организаций
Анна ЧЕРНАЯ

Злоумышленники просят пользователей подтвердить свою привязанность к медицинскому учреждению, предлагая перейти по сомнительным ссылкам.

Мотивы преступников — получение доступа к личным данным граждан или их аккаунтам на портале «Госуслуги».

Напоминаем, что все официальные процедуры проводятся исключительно через единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) или при личном посещении.

Медицинские организации не просят подтверждать данные через сторонние ссылки.

Если вы получили подобное сообщение: — не переходите по указанным ссылкам; — не вводите свои личные данные; — покиньте подозрительный чат.

При возникновении вопросов обратитесь в регистратуру своей поликлиники или на горячую линию по телефону: 22-98-82.